إجتماع عاجل بين رئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إطلاق صواريخ باليستية على السعودية

جنيف 26-3-2018م (اعلام البرلمان العربى) - عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي صباح اليوم - على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف - اجتماعا عاجلا مع معالي السيدة جبريلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور الوفد اليمني برئاسة معالي محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني، لبحث تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثي لصواريخ باليستية إيرانية الصنع استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأبلغ رئيس البرلمان العربي - في الاجتماع - رئيس الاتحاد البرلماني الدولي موقف البرلمان العربي الرافض والمُدين لما قامت به ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أن هذا العمل هو تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب رئيس البرلمان العربي - خلال الاجتماع العاجل - بأن يكون للاتحاد البرلماني الدولي موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي بموقف قوي لردع النظام الإيراني وتدخلاته بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، مُدينًا تزويد النظام الإيراني ميليشيا الحوثي الإنقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي على موقف البرلمان العربي التام بدعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها واستقراراها، كما ثمن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي في اليمن لاسترداد الشرعية والتصدي لكل من يهدد أمن المنطقة العربية ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.