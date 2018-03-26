شركة أرياب تؤكد أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد القومي

الخرطوم 26-3-2018م(سونا) -أكد نصر الدين الحسين المدير العام لشركة أرياب الراعي الاستراتيجي لملتقى التعدين الثالث أهمية قطاع التعدين كقطاع اقتصادي مهم يرفد الاقتصاد القومي بالعملات الأجنبية ويساهم في النمو .

وقال لدى مخاطبته معرض وملتقى التعدين الثالث الذي نظمته وزارة المعادن اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم إن الملتقى يمثل جسراً مهماً تعبر من خلاله الأفكار والنظم والتقنيات الحديثة والتجارب الناجحة في مجال التعدين من وإلى السودان، مبيناً الثروات المعدنية التي يزخر بها السودان .

وأشار الحسين إلى أن انعقاد الملتقى يأتي بمشاركة علمية وعالمية ممثلة في مشاركة الشركات والدول التي لها جهودها واسهاماتها وخبراتها في مجال المعادن.

وبين نصر الدين جهود شركة أرياب في إنتاج الذهب الذي وصل إلى 3 ملايين أونصة من الذهب الخالص منذ إنشائها، ولا يزال انتاجها مستمراً.

وقال إن أرياب من الناحية العملية تعتبر أول منتج للذهب في البلاد، حيث أدخلت التقنيات الحديثة والنظم الإدارية والتعدين المنظم ونظام المسؤولية المجتمعية .

وأضاف أن شركة إرياب دخلت عهدا جديدا بتحولها الى المعادن الأخرى الى جانب الذهب لتشمل النحاس والمنجنيز والرخام والفضة والحديد وغيرها لتصبح من الشركات الوطنية الأفريقية الرائدة فى التعدين .

وقال إن شركة أرياب ذات إحتياطيات ضخمة على مستوى عالمي .

وزاد "إن المقدر من النحاس يصل إلى خمسة ملايين طن ومن الذهب إلى مئات الأطنان وغيرها من المعادن الأخرى وقابله للزيادة مع الدراسات والاستكشافات".

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة استراتيجية متوازنة بعد أن أصبحت سودانية خالصة وتعمل على زيادة الانتاج من خلال الاستكشافات وتطوير الاحتياجات المعدنية لتكون رصيدا للأجيال المقبلة .

وأوضح أن لدى الشركة كادراً فنياً مقتدراً يعمل بتكنولوجيا متطورة وتعمل وفق التعدين المسؤول وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتساهم في نهضة المجتمعات المحلية وتستصحب أصحاب المصلحة في التخطيط والتنمية .

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