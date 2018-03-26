تعاون بين السودان ونيجيريا في مجال الإنتاج الحيواني

الخرطوم 26-3-2018م(سونا) - بحث وزير الثروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة أرور مع الوفد النيجيري الزائر برئاسة الدكتور محمد الطاهر رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان النيجيري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الإنتاج الحيواني وتحسين النسل وزراعة الأعلاف.

وأبدى الوفد النيجيري المشارك في معرض الزراعة بالخرطوم لدي لقائه وزير الثروة الحيوانية بمكتبه اليوم رغبته في التعاون مع السودان في مجال الثروة الحيوانية باعتباره الدولة الإفريقية الأولى في مجال الإنتاج الحيواني.

وتم خلال اللقاء كيفية الاستفادة من التجارب والخبرات السودانية في قطاع الثروة الحيوانية لنيجيريا وتبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة والتنمية بين البلدين.

وأمن اللقاء على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية ودولة نيجيريا في مجال اللحوم والألبان والدواجن والأسماك لفتح أسواق للمنتجات الحيوانية السودانية بنيجيريا لمصلحة شعبي البلدين.

ويتطلع السودان إلى تحقيق عائد من الثروة الحيوانية خلال العام المقبل بنحو 7 مليارات دولار،

ويمتلك قرابة 120 مليون رأس من الماشية عدا الثروة الحيوانية المائية، وبلغ صادر الثروة الحيوانية للعام 2016 بلغ 868 مليون دولار وفق إحصائيات صادرة من وزارة الثروة الحيوانية.