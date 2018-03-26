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أخبار محلية - اقتصادية

الثروة الحيوانية تؤكد الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر لزيادة الإنتاجية

التاريخ : 26-03-2018 - 02:37:00 مساءً
الخرطوم 26-3-2018م(سونا) - أكدت وزارة الثروة الحيوانية اهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر ورفع القدرات البشرية لتنمية وزيادة الإنتاجية وذلك لتنمية وتطوير قدرات العاملين . وقال الأستاذ بشارة جمعة ارور، وزير وزارة الثروة الحيوانية لدى مخاطبته افتتاح فعاليات برنامج تنمية وتطوير المهارات الإنتاجية ومهارات الاتصال للعاملين بالوزارة إن وزارته تسعى لتدريب وتأهيل الكوادر في كافة المجالات. وأكد اهتمامه بتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى أهمية تطوير المهارات الإنتاجية والاتصالية عن طريق التعلم والتعليم لتنمية وتطوير الكوادر البشرية .
من جانبه استعرض وكيل الوزارة الدكتور كمال تاج السر الشيخ، المتطلبات الفنية لإصلاح الدولة من خلال برنامج التطوير والبحوث وتعزيزها بالدورات التدريبية في المجالات كافة .
وأوضحت الدكتورة سلوى محمد أحمد بخيت رئيس وحدة التطوير الإداراي والجودة إن إدارتها وضعت برنامجا يهدف لتطوير وتحسين بيئة العمل والإصلاح بهدف تعزيز نقاط القوة وإصلاح الضعف ، مشيرة إلى تجارب الوحدة الناجحة من خلال اللجنة الفنية للرقابة على الواردات وإعداد مرشد عمل الوزارة بالإضافة لبرنامج السلامة والصحة المهنية .



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