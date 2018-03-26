رئاسة الجمهورية تؤكد إهتمامها بالشراكات الذكية لإستغلال موارد البلاد المعدنية

الخرطوم 26-3-2018م(سونا)-أكدت رئاسة الجمهورية اهتمامها بالشراكات الذكية مع الشركات المقتدرة بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلاد المعدنية.

وجدد مساعد رئيس الجمهورية اللواء ركن عبد الرحمن الصادق لدى مخاطبته معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث بقاعة الصداقة الذي تنظمة وزارة المعادن ، جدد تاكيد الدولة بتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين بالاضافة إلى تعاونها المستمر مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال مساعد الرئيس إن الدولة تعمل على إنفاذ برنامج وطني للنهوض بالاقتصاد عبر حزمة من السياسات أبرزها استخدام موارد البلاد المعدنية وتوطين صناعتها في الداخل من خلال استجلاب أحدث التقانات في هذا المجال ليكون للسودان إنتاج وتنمية مستدامة حفاظا على مستقبل الأجيال.

ورحب مساعد الرئيس بضيوف البلاد المشاركين في الملتقى، معربا عن أمله أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد التي حبانا بها الله والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن البلاد بها موارد مقدرة تحتاج إلى الإستثمار .