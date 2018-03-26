بمشاركة أكثر من 125 شركة عالمية ومحلية انطلاق فعاليات معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث

الخرطوم 26-3-2018م(سونا) - أكد الدكتور محمد أبو فاطمة المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مشاركة أكثر من 125 شركة عالمية ومحلية في فعاليات معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث، منها 95 شركة أجنبية و30 شركة محلية بالإضافة إلى أكثر من 200 من الخبراء والعلماء وألف وخمسمائة مشارك.

وثمن أبو فاطمة لدى مخاطبته معرض وملتقى التعدين الدولي بقاعة الصداقة، المجهود الذي بذل لإنجاح هذا الملتقى وإخراجه في صورته البهية نتيجة للتعاون المثمر والمستمر بين الشركة البريطانية المنظمة والوزارة بالاضافة إلى الشركات الراعية.

وقال إن المتغيرات العالمية المتسارعة ورفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ودخوله في منظمة التجارة الاسبانية التي أسهمت في تجود الحوكمة وحسن إدارة الموارد المعدنية وتعظيم عائداتها مع تحديد فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن وزارته اهتمت بالبناء المؤسسي والإداري والفني وتجهيز أهم البنيات الأساسية للتعدين ومصافي الذهب، كاشفا عن اكتمال الدراسات والتصاميم الفنية اللازمة لإقامة المختبرات المتكاملة بالإضافة لاكتمال دراسات لإنشاء مصرف متخصص لتنمية الثروة المعدنية.