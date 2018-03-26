والي ولاية شمال دارفور يقف على تنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة‎

الفاشر 26-3-2018م (سونا) - اطلع والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم لدي لقائه اليوم بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر على نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة السياسية المكلفة من قبل حكومة الولاية للوقوف ومتابعة تنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين والتي قامت مؤخرا بزيارات إلى محليات كبكابية والسريف وسرف عمرة بغرض متابعة انزال تلك الموجهات.

وأوضح رئيس اللجنة نصر الدين بقال سراج في التنوير المفصل الذي قدمه للوالي أن لجنته قد وقفت خلال زيارتها إلى المحليات الغربية على قضايا معاش الناس ومدى تنفيذ الموجهات الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة وفتح الأسواق والمراكز الخاصة بالبيع المخفض بأسواق المحليات والوحدات الإدارية، مؤكدا في هذا الخصوص توفر السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بتلك المحليات.

من جهته ثمن الوالي مجهودات اللجنة السياسية لتخفيف أعباء المعيشة بالولاية، معلنا عن المزيد من التدابير لتوفير المزيد من السلع والمواد الاستهلاكية للمواطنين بجميع محليات الولاية.

وعلى صعيد ذي صلة أكد معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله استمرار المحلية في تنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة والاهتمام بمعاش الناس ودعم الشرائح الضعيفة، وذلك بفتح المزيد مراكز البيع المخفض بكل أسواق مدينة الفاشر والمعسكرات.

وأعلن المعتمد في تصريح لـ(سونا) أن محليته بصدد فتح مراكز جديدة للبيع المخفض بأسواق المدينة ومعسكري السلام وأبوشوك لكبح جماح الأسعار ومساعدة المواطنين على شراء المستلزمات الضرورية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن مضاعفة الجهود لتوفير السلع بصورة شاملة.