الشركة المنظمة لملتقى التعدين الثالث: فرص واسعة لقطاع التعدين في السودان

الخرطوم 26-3-2018م(سونا)

قالت الشركة المنظمة لمعرض وملتقى التعدين الثالث والذي نظمته وزارة المعادن اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم إن السودان يذخر بفرص استثمارية واسعة في قطاع التعدين.

وقال شارك بوعلي سهيل المتحدث باسم شركة فايلين فيز بيزنس إن الملتقى قد حظي بمشاركة عالمية واسعة وذلك بفضل تكامل الجهود من جميع الجهات الراعية للملتقى، مشيرا إلى المشاركة الواسعة للشركات والدول في فعاليات الملتقى، منوها إلى الفرص الواسعة فى قطاع التعدين، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية والاهتمام العالمي الكبير بالاستثمار في التعدين لإسهاماته الكبيرة في اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أهمية الجهات المشاركة في أعمال الملتقى وخبراتها في قطاع التعدين مما يحفز على إحداث فرص للتعاون والاستثمار بهذا القطاع المهم، مبينا أهمية مشاركة الخبراء من خلال أعمال الملتقى في التعرف على التجارب المختلفة.

وأكد السيد شارك أن هناك فرصا واسعة للشركات للاستثمار في مجال التعدين في السودان، مشيرا إلى أن السودان من أكثر البلدان أمناً إضافة لبنيته الاستثمارية الجاذبة.