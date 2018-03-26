برئاسة البشير الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف يطمئن على سير الإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأن ضبط سعر الصرف

الخرطوم في 26/3 ( سونا) - اطمان الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم، على سير الإجراءات والقرارات التي اتخذت بشأن ضبط سعر الصرف ، كما أمن الاجتماع على التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتي من بينها قانون النقد الأجنبي والذي من شأنه الإسهام في ضبط التعامل والمعملات الاقتصادية والتجارية وتعديل قانون الجمارك الذي يهدف إلى مكافحة التهريب.

وقال السيد حازم عبد القادر، محافظ البنك المركري السوداني في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اطمأن على توفر السيولة التي تتيح للقطاع الخاص تأمين المعاملات التجارية ، بجانب الآلية المستخدمة لاستيراد وانسياب السلع الأساسية، لافتا إلى أنه تم التأمين على علمية استيراد الأدوية ومدخلاتها والإنتاج واستيراد السكر والجازولين وكل السلع الأساسية، وأضاف المحافظ أن الاجتماع وقف على متابعة تنفيذ القرارات و الموجهات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار سعر الصرف من ناحية الموارد في البنك المركزي سواء كانت موارد لشراء الذهب و توفير السيولة الكافية في مناطق التعدين. وقال" لقد زادت مشتريات البنك المركزي بصورة واضحة" .

وأبان المحافظ أن الاجتماع استمع إلى عدد من التقارير والتي تصب فى الاتجاه الصحيح باعتبارها إجراءات تسهم في ضبط سعر الصرف بجانب تقرير حول استخدام نظم الدفع البديلة .

