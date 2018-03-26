السنوسي يطلع على مشاركة السودان في المؤتمر الإقليمي الخاص بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان

الخرطوم 26 _ 3- 2018م ( سونا )- اطلع مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم السنوسي على مشاركة السودان في المؤتمر الإقليمي لجامعة الدول العربية الخاص بعملية التنمية المستدامة وأعمال حقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي عقد بالقاهرة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة حروية إسماعيل عبد المحسن.

وأوضح د. حبيب يونثان حماد نائب رئيس المفوضية عقب اللقاء أن مساعد رئيس الجمهورية استمع إلى تنوير حول توصيات السودان في المؤتمر والخاصة بإعلاء قيم حقوق الإنسان في إطار المنظومة العربية والنموذج الذي قدمه السودان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأبان أن اللقاء تناول مشروع الدستور ووجه مساعد رئيس الجمهورية بأن تلعب المفوضية دورا في عملية الحوار الشامل بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى لتحقيق الحوار الشامل لضمان التوافق الشعبي والسياسي ليصبح الدستور، منصفا للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والحريات العامة .

وأشار نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى أن اللقاء تطرق إلى عملية السلام بالسودان خاصة بمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وأكد أن السلام يعد الضمان الأساسي لمبدأ حقوق الإنسان من أجل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية.

