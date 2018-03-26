اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية تستعرض مذكرات تفاهم للتعاون بين السودان وتونس

الخرطوم فى 26-3-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها صباح اليوم الإثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د. أزهرى عبد الباقي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تكنلوجيا المعلومات والإتصالات والبريد وفي مجال التنمية الإجتماعية بين حكومة السودان والجمهورية التونسية.

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتوظيف الإمكانات المتاحة في مجال تقنيات المعلومات والإتصالات بالبريد في سبيل دعم التعاون الثنائي.

وفي مجال التنمية الاجتماعية نصت المذكرة على التنمية الإجتماعية الريفية والحد من البطالة وحدة الفقر وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بينهما في إطار تعاون مشترك وتأكيد الالتزام بالإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان وتعزيز التعاون مما يحقق المنافع المشتركة.

من جهة أخرى استمعت اللجنة الفنية لتقارير بعض وزارات القطاع حول موقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة والحوار الوطني لشهري يناير وفبراير 2018م.