البركة للتأمين تؤكد أن دراسة التأمين بالجامعات جاذبة وداعمة للاقتصاد

الخرطوم 26-3-2018 (سونا) - نظمت شركة البركة للتأمين، اليوم رحلة علمية لطلاب قسم التأمين السنة الرابعة بجامعة الجزيرة كلية الدراسات التجارية للوقوف على أنشطة أعمال الشركة ومواءمة التطبيقات المهنية مع الدراسات النظرية.

وقال الأستاذ آدم أحمد حسن المدير العام لشركة البركة للتأمين لدى لقائه الوفد (إنه يدعم جهود التنوير والتطوير في قطاع التأمين لجهة تدريب أجيال جديدة من الوافدين للقطاع من طلاب التأمين)، ووصف الزيارة بأنها داعمة لمشروعات الشركة في أنشطة المسئولية الاجتماعية

وأضاف أن دراسة التأمين أضحت جاذبة ومنتجة وتمثل شركات التأمين حقلا خصبا ومدرارا للأرباح وزيادة الدخل ودعم الاقتصاد القومي .

فيما أكدت الدكتورة وداد محمود أحمد رئيس قسم التأمين بجامعة الجزيرة أن اختيارهم لشركة البركة للتأمين لتدريب منسوبي الجامعة يجيء من منطلق تطور الشركة وريادتها وإسهامها في إرساء قواعد التأمين التكافلي عالميا .

وفي سياق متصل عبر الطلاب عن استفادتهم من الرحلة العلمية والتدريبات العملية على أعمال التأمين. جدير بالذكر أن الفريق المتدرب شمل 25 طالبا وطالبة، طافوا على إدارات الاكتتاب والمطالبات والمخاطر وتطوير الأعمال والتأمين التكافلي والطبي وتأمين السفر والتأمين الزراعي والثروة الحيوانية .