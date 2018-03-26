السلطة القضائية تؤكد الحرص لتوفير المعينات الخاصة بمعاملات الأحوال الشخصية للسودانيين بمصر

الخرطوم 26-3-2018م (سونا) - أكد مولانا عبد الرحيم قسم السيد إبراهيم، قاضي المحكمة العليا رئيس عام إدارة المحاكم بالسلطة القضائية الحرص على حل الإشكاليات التي تواجه السفارة السودانية في القاهرة في ما يتعلق بالمأذونية والوثائق الرسمية المتعلقة بحالات الزواج والتركات والأحوال الشخصية للسودانيين بمصر .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالسلطة القضائية بالوزير المفوض دكتور عبد الحميد بشرى إبراهيم القنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة بحضور دكتورة رحاب مبارك حسن كبيرالمستشارين ورئيس الإدارة القانونية بجهاز المغتربين ومحمد الأمين مصطفى المدير العام للإعلام والعلاقات العامة بالجهاز .

وقدم القنصل العام تنويرا عن احتياجات القنصلية العامة بالقاهرة الخاصة بالتفويض بالمأذونية والوثائق الخاصة بها إضافة إلى التركات والأحوال الشخصية وشهادات المواليد للسودانيين المقيمين بمنطقة التمثيل ، مشيرا إلى أن القنصلية بالسفارة تجري أكثر من عشر زيجات في كل أسبوع الأمر الذي يستدعي توفير الوثائق الخاصة بها والحصول على التفويض الخاص بالمأذونية من السيد رئيس القضاء .