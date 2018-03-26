نائب رئيس الجمهورية يطلع على خطة منسقية الخدمة الوطنية للعام 2018 م

الخرطوم 26-3-2018 م ( سونا ) - اطلع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، على أداء منسقية الخدمة الوطنية للعام 2017 وخطتها للعام 2018 التي تركزت على التمكين المؤسسي من خلال الاهتمام بالبنى التحتية وتهيئة بيئة العمل بالولايات والمحليات.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهورى بالمنسق العام للخدمة الوطنية ياسر عثمان سليمان الذي أوضح عقب اللقاء أنه أطلع نائب رئيس الجمهورية على المشروعات التي انتظمت الولايات لتقديم خدمات متكاملة للمستهدفين من سن 18 وحتى 45 عاما .

وقال إن نائب رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بتطوير مشروعات الخدمة الوطنية خاصة مشروع محو الأمية، مبينا أنه ونهاية العام 2020 سيتم محو الأمية من السودان. وكشف منسق الخدمة الوطنية عن مشروعات الإنتاج والإنتاجية التي تقوم الخدمة الوطنية من خلالها بتطوير قطاع الصمغ العربي.