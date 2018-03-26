والي ولاية غرب كردفان يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية

الفولة 26-3-2018 م (سونا) - رأس الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية غرب كردفان اجتماع لجنة أمن الولاية بحضور المدير العام لقوات الشرطة وعدد من مديري إدرات الشرطة بالمركز .

و قال والي ولاية غرب كردفان في تصريح لـ(سونا) إن الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية بالولاية خاصة في الحدود مع دولة الجنوب وقضايا التهريب واللجوء بالإضافة إلى القضايا المجتمعية الأخرى .

وأكد بركة أن ما أنجزته اللجنة العليا لجمع السلاح بالولاية انعكس إيجابا على الأمن والاستقرار من خلال قراءة مضابط الشرطة الجنائية في فترة الثلاثة أشهر الماضية وأن الولاية تنعم باستقرار كبير وتعايش سلمي بين كافة مكوناتها .

وقال إن المدير العام لقوات الشرطة وعد بتقديم الدعم اللوجستي والفني للأجهزة الأمنية وتوفير كل المعينات التي تمكن الولاية من قيادة المبادرات والحضور في كل المناسبات. واشار إلى أن أمن ولاية غرب كردفان من أولويات قيادة الشرطة .

من جهته قال الفريق أول شرطة دكتور هاشم عثمان الحسين المدير العام لقوات الشرطة إن زيارته للولاية تجيء للمشاركة في العديد من الفعاليات وافتتاح بعض المنشئات الجديدة والوقوف على أوضاع الشرطة . وأوضح أنه وقف من خلال الاجتماع مع لجنة الأمن على كل ما يهدد الأمن والاستقرار، وأدوار الشرطة المنوط القيام بها .

وأكشف أن الاجتماع بحث قضايا التهريب والمخدرات وطرق محاربتها، وقال إن عمليات جمع السلاح لها نتائج إيجابية بالولاية ، وأكد دعم إدارته لشرطة الولاية في كافة الجوانب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مبينا أن ولاية غرب كردفان ولاية حديثة وتحتاج للدعم القوي حتى تضطلع بدورها .

وأعلن عن التزام رئاسة الشرطة بتوفير كافة المعينات والاهتمام بالتدريب والتأهيل.

وقال اللواء شرطة الصادق علي إبراهيم مدير شرطة الولاية إن الاجتماع وقف على الحالة الأمنية مع التأكيد على هدوء الأحوال وخلو الولاية من النزاعات القبلية .

وأبان أن الشرطة بولاية غرب كردفان تعمل في تنسيق تام مع كل الأجهزة النظامية من أجل محاربة الجريمة وإشاعة الطمأنينة .

وأوضح أن عمليات جمع السلاح أسهمت بشكل كبير في الأمن والاستقرار وانعدام جرائم السلاح، مبينا أن إدارته تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المستقبل، وأضاف قائلا (إن هذه الزيارة مهمة وتحقق مكاسب كبيرة للولاية).