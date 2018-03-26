النائب الأول يخاطب احتفال المجلس القومي للصحافة بجوائز التفوق الصحفي للعام 2016م

الخرطوم 26-3-2018 م (سونا) - يخاطب الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب، الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، يوم الأربعاء القادم، احتفال المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بجوائز التفوق الصحفي للعام 2016م ..

وقال عبد العظيم عوض، الأمين العام للمجلس إن لجنة الجوائز برئاسة د. محي الدين تيتاوي اختارت هذا العام اثني عشر صحفيا متفوقا سيتم تكريمهم في الحفل المقام بفندق قراند هولي دي فيلا، بحضور النائب الأول ووزير الإعلام ورئيس مجلس الصحافة الذين سيخاطبون الحفل ، وقال إن الدعوة وجهت لقيادات العمل الصحفي والإعلامي وأسر المتفوقين من الزملاء والزميلات .

تجدر الاشارة إلى أن المجلس القومي للصحافة درج على إقامة حفل جوائز التفوق الصحفي سنويا تشجيعا وحفزا للصحفيين .

وتغطي الجوائز كل القوالب المهنية وفنون العمل الصحفي .