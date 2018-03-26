حسبو يطلع على خطط ومشروعات ديوان الحكم الاتحادي

الخرطوم في 26/3/2018 (سونا) - اطلع حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، على خطط ومشروعات ديوان الحكم الاتحادي حول العلاقات التنسيقية بين رئاسة الجمهورية، وولايات السودان المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري بالأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول إنفاذ مشروعات وخطط الديوان خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار خاصة في الولايات المتأثرة بالحرب والنزاعات.

وقال ممتاز إن اللقاء تطرق لمراحل إكمال مشروعات الحوار الوطني بجانب تطوير مجالات الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والاستثمار في المجالات المختلفة وتطوير مشروعات الديوان المتعلقة بقانون الحكم الاتحادي وعلاقاته التنسيقية مع مختلف الوزارات .