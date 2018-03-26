الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:40:00 PM

أخبار محلية - سياسية

حسبو يطلع على خطط ومشروعات ديوان الحكم الاتحادي

التاريخ : 26-03-2018 - 05:08:00 مساءً
الخرطوم في 26/3/2018 (سونا) - اطلع حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، على خطط ومشروعات ديوان الحكم الاتحادي حول العلاقات التنسيقية بين رئاسة الجمهورية، وولايات السودان المختلفة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري بالأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول إنفاذ مشروعات وخطط الديوان خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار خاصة في الولايات المتأثرة بالحرب والنزاعات.
وقال ممتاز إن اللقاء تطرق لمراحل إكمال مشروعات الحوار الوطني بجانب تطوير مجالات الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والاستثمار في المجالات المختلفة وتطوير مشروعات الديوان المتعلقة بقانون الحكم الاتحادي وعلاقاته التنسيقية مع مختلف الوزارات .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء