عقود للنفط باليوان.. خطوة لمواجهة هيمنة الدولار



شنغهاي 26-03-2018م (وكالات) - أطلقت الصين اليوم أولى العقود الآجلة لتداول النفط مقومة بعملتها المحلية اليوان لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي على التعاملات في سوق الطاقة العالمية.



وسيجري تداول العقود التي يمكن تحويلها إلى الذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.



وحددت إدارة البورصة سعرا افتتاحيا لبرميل النفط عند 416 يوانا أي ما يعادل 65.8 دولارا.



ووفق وكالة الأنباء الصينية شينخوا أجريت 14 ألف عملية تداول بعد 20 دقيقة من الافتتاح.



وتؤرخ هذه الخطوة لعهد جديد في تجارة النفط العالمية التي يحتكرها الدولار الأميركي منذ عقود ويبلغ حجمها قرابة تريليوني دولار سنويا.



وحددت نسبة التأمين للعقود الآجلة عند 7% من قيمة العقود، بينما ستكون حدود التداول صعودا وهبوطا عند 5% مع حدود تداول في اليوم الأول تصل إلى 10% من السعر القياسي.



وقال محللون إن الصين هي أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، وإدخال عقود النفط الخام الآجلة المقومة باليوان يمثل علامة فارقة في سوق العقود الآجلة الصينية.



وتسعى الصين لجعل اليوان عملة دولية في التبادلات التجارية مع الدول مباشرة بدون وجود عملة وسيطة كالدولار.



وقال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة التجارة العملاقة ترافيغورا من أوائل الشركات الأجنبية التي تتداول عقود الخام الآجلة التي أطلقتها الصين اليوم الاثنين.



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