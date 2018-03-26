القطرية تخطط لشراء 25% من مطار روسي

الدوحة 26-03-2018م (وكالات,) - أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر اليوم الاثنين أن شركته تخطط لتنفيذ صفقة استحواذ على حصة 25% في مطار "فنوكوفو" قرب العاصمة الروسية موسكو.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية قال الباكر إنه سيوقع اليوم اتفاق مبدئي بشأن الصفقة على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لروسيا.



وتوقع الباكر إتمام الصفقة خلال ثمانية أسابيع بعد الاتفاق بشأن التفاصيل.



وبدأ أمير قطر أمس الأحد زيارة رسمية إلى روسيا تستمر يومين، وتعد أول زيارة لـموسكو منذ بدء الحصار في يونيو الماضي.



ويعد مطار "فنوكوفو"، ثالث أكبر مطار في روسيا من حيث حركة المسافرين، التي بلغت 18 مليون و120 ألف مسافر في 2017، وهو مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.



ويضم أسطول الخطوط الجوية القطرية أكثر من 200 طائرة، وتسير رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية، وتعتزم الشركة تدشين وجهات جديدة هذا العام.



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