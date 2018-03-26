لجنة التربية والتعليم بالبرلمان توصي بسن قوانين تلزم تعليم البنات

الخرطوم 26-3-2018 (سونا) - أوصت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني برئاسة الدكتورة انتصار ابو ناجمة - رئيس اللجنة - بضرورة سن قوانين تلزم أولياء الأمور بإرسال بناتهم للمدارس، وضرورة التركيز على جودة التعليم وتفعيل قاعدة البيانات بعمل المسوحات مع التجديد، وتسليط الضوء على واقع تعليم البنات على مستوى السودان وتشجيع سياسة مواصلة الفتيات المتزوجات لتعليمهن وفقاً للائحة المدرسة، وضرورة رفع مستوى التأهيل والتدريب وتقوية المنظمات ورفع قدراتها الإدارية والمالية لسد الفجوات .

كما أوصت اللجنة خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة ضمن فعاليات أسبوع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والائتلاف السوداني للتعليم للجميع بضرورة تعيين عدد كافِ من المعلمين والمعلمات لسد النقص، وإنشاء مزيد من منتديات الطفل لتحسين البيئة المدرسية لإعادة المتسربات والمتسربين الى مقاعد الدراسة.

وأشارت الورشة للتحديات التي تواجه تعليم الفتيات والمتمثلة في الفقر وضعف التمويل ونقص الموارد البشرية والمالية والقصور في دعم الآباء للتعليم والعادات والتقاليد غير المتصالحة مع تعليم البنات، والكوارث الطبيعية او الناجمة عن عمل الإنسان والزواج المبكر وفقر البيئة المدرسية؛ خاصة في المناطق الريفية وعدم التوزيع العادل للمعلمين، بالإضافة الى الافتقار لسياسة محددة وواضحة من شأنها تطوير المؤسسات التعليمية التقليدية.

وتطرقت الورشة الى مستوى تطور تعليم البنات في السودان عبر الحقب التاريخية وأهم الإنجازات التي تحققت في مجال تعليم الأساس والثانوي؛ حيث بلغ عدد مدارس الأساس (17,442) مدرسة تستوعب (5343948) تلميذاً وتلميذة بنسبة استيعاب ظاهري (69,7%) لكل السودان ونسبة قبول ظاهري (79,9%)، وبلغ عدد مدارس الثانوي (3820) مدرسة تستوعب (916812) طالباً وطالبة، بنسبة

استيعاب ظاهري بلغت(36,5%) من جملة السكان في الفئة العمرية لهذه المرحلة.