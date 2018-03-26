الوطني بشمال كردفان يجدد ترشيحه للرئيس البشير فى انتخابات 2020

ام روابة 26-3-2018م (سونا) - جدد المؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان دعم ترشيحه للرئيس البشير في انتخابات 2020 .

وقال البشير دفع الله خوجال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان لدى مخاطبته الملتقى التنظيمي الأول للمنطقة التنظيمية بمحلية ام روابة إن الولاية تبنت ترشيح البشير مع كافة فعاليات الولاية ووقعت على الوثيقة إكراما له لما قدمه للولاية ، وقال إن زيارة الرئيس الأخيرة للولاية وضعت الحزب والولاية أمام تحدٍّ كبير في تبني رئيس الجمهورية لمشروعات كبيرة ومهمة أهمها توسعة مشروع خور أبو حبل وحواضر المحليات ومحو الأمية.

وثمن خوجال الجهود التي تمت في استقبال الرئيس بأم روابة؛ مما يؤكد تماسك المجتمع، وأن الحزب متغلغل في وسطه .

وقال إن المؤتمر الوطني قدم الكثير للسودان في مجالات عدة في الطرق والكهرباء والمياه والتعليم في كل المستويات، وما زال العمل جارٍ، ونادى بالمحافظة على وحدة الصف الداخلي والسياسي وعدم الالتفات للشائعات وتبخيس الجهود مبينا إن الحزب خاض الحوار من أجل استقرار البلاد .