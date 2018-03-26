المالية تدعو لجنة مكتب شمال افريقيا الاقتصادية بالأمم المتحدة زيادة التعاون مع السودان

الخرطوم 26-03-2018م (سونا) - دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادى مدير مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية الافريقية للأمم المتحدة زيادة تعاونها مع السودان خاصة في أنشطة الاقتصاد الأزرق الذي يعني بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمياه في البحار والأنهار ومصائد الأسماك والسفن والسياحة.



جاء ذلك في اجتماعه بمدير مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة،



وقال وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي إن زيارة الوفد تأتي لدراسة الاقتصاد الأزرق، وهي دراسة ستشمل سبع دول منها السودان الغرض منها دراسة الوضع الراهن ومحاولة استخلاص الدروس المستفادة وتبادل الخبرات بين الدول.



من جانبها أشارت ليليا ناس؛ مديرة مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة إنه تم نقاش التعاون مع السودان في مجال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بجانب استغلال المياه البحرية والنهرية والسياحة والتجارة وتمكين المواطنين الذين يقطنون جوار البحار والانهار من الترويج للسياحة والإنتاج، مشيرةً الي دراسة المشاريع ذات الأولوية مع السودان بالتنسيق مع وزارة المالية وتقديم المنح لتنفيذ المشروعات.



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