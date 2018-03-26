ممتاز يرأس اجتماع اللجنة العليا لإعادة هيكلة المحليات

الخرطوم 26 - 3 - 2018م (سونا ) - ترأس وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز بمكتبه بالديوان اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإعادة هيكلة المحليات بحضور وزراء الدولة بالديوان وعدد من خبراء الحكم المحلي بالبلاد، حيث استعرضت اللجان الفنية عملها وما توصلت إليه من تقارير ومعلومات.

وشدد الوزير على أن تكوين المحليات يجب أن يقوم على أسس علمية، موجها اللجان بضرورة مباشرة عملها دون أي قيود.

وأشار الوزير إلى أهمية تقليص المحليات لينعكس ذلك على التنمية لتجد الرضا التام من المواطنين فضلا عن إعادة هيكلتها ومعرفة القدرة التامة لكل محلية لافتا الى اهمية اكتمال إعداد التقرير النهائي الذي يستند على مقدرتها في تقديم الخدمات وإعداد جدول زمني نهائي في كيفية إعادة الهيكلة.