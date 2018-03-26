وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقي بوالي غرب دارفور‎

الخرطوم 26 - 3 - 2018 م ( سونا) - التقى وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز بمكتبه اليوم بوالي ولاية غرب دارفور الأستاذ فضل المولى الهجا ، وبحث اللقاء مجمل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الجارية لقيام مؤتمر الحدود في الولاية المزمع قيامه في الشهر المقبل.

واطمأن الوزير على استقرار الحالة الأمنية بالولاية، كما استمع إلى تقرير مفصل عن استعداد حكومة الولاية لاستضافة مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد المنعقد بحاضرة الولاية الجنينة في الأيام المقبلة .

من جانبه أكد فضل المولى الهجا أن ولاية غرب دارفور تتمتع باستقرار تام بفضل استقرار الوضع الأمني ورتق النسيج الاجتماعي بين كل مكونات الولاية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع في جمع السلاح ودحر الحركات المسلحة فضلا عن دور القوات المشتركة في استتباب الأمن في حدود الدولتين، مؤكدا أن كافة الاستعدادت قد اكتملت لقيام المؤتمر في موعده المحدد.