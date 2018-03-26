قمر هباني تتسلم مهامها كأمينة لأمانة شؤون المرأة بالوطني

الخرطوم 26-3-2018م (سونا) - تمت - ظهر اليوم - بالمركز العام للمؤتمر الوطني عملية التسليم والتسلم بين أمينة أمانة شؤون المرأة بالوطني السابقة زينب احمد الطيب والأمينة الجديدة قمر هباني.

وأوضحت قمر هباني - في تصريحات صحفية عقب عملية التسليم والتسلم - أن أمانة المرأة تعتبر من الأمانات الراسخة بالحزب؛ لأنها تمثل المرأة في كافة كياناتها الاجتماعية ولها استراتيجية واضحة في هذا الشأن.

وأكدت هباني أنها ستواصل المسيرة بذات الروح لتعزيز الولاء الوطني ووحدة الصف والانفتاح على الأحزاب الأخرى في إطار الحوار الوطني وتعزيز مكتسبات المرأة في كافة المستويات؛ باعتبارها شريكا أصيلا وداعما للتنمية بالبلاد.

وأبانت الأمينة السابقة زينب احمد أنه تم - خلال عملية التسليم والتسلم - الوقوف على كافة التحديات التي تواجه المرأة والبلاد بوجه عام؛ خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على وحدة الصف الوطني وتمكين المرأة من معالجة قضاياها .

وقالت إن اللقاء ركز على التحديات الخارجية في ظل الانقسام والصراع الدولي الذي يلقي بظلاله على السودان، مشيرة الى أن تعزيز دور المرأة تجاه الأسرة كان حاضرا خلال التسليم والتسلم.

ولفتت الى أن أداء الأمانة تميز بالتطور المستمر على مدى تاريخ تكوينها؛ لأن كل أمينة كانت تبدأ من حيث انتهت سابقتها بكل عزيمة واستراتيجية واضحة .



