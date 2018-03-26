تتويج إقليمي جديد للخطوط القطرية

الدوحة 26-03-2018م (الجزيرة) - فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا" للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز "الأفضل في قطاع السفر 2018" من قبل مجلة المال.



وقال بيان للشركة إن هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة في عالم الطيران، وتأتي استكمالا للإنجازات والجوائز التي حازت عليها الناقلة في العام الماضي، الذي شهد حصد القطرية لأكثر من 50 جائزة في مختلف الفئات.



وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر"تؤكد هذه الجائزة التزامنا المتواصل بتقديم أفضل تجربة سفر في العالم لمسافرينا".



وتنظم مجلة المال جوائز "الأفضل في قطاع السفر" سنويا، حيث تُمنح الجوائز للشركات التي تقدم خدمات مثالية ذات جودة عالية وتنال ثناء العملاء، حسبما ذكر البيان.



ط ي