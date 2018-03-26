أكبر شركة سيارات بالصين تنوي إنشاء مصنع بمصر

بكين 26-2018م (وكالات) - تخطط شركة "سايك موتور كورب" -أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين- لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة المصري قوله إن وفدا من سايك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.



وسيقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية، علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.



وقال المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بالشركة مايكل يانغ إن إنتاج الشركة سيركز على تلبية احتياجات السوق المصرية، وكذلك التصدير للأسواق المجاورة.



وحسب مايكل يانغ، تستحوذ سياك موتور على 23.3% من حجم مبيعات السيارات في السوق الصينية، في حين بلغ حجم مبيعاتها عام 2017 نحو 6.9 ملايين سيارة.



وستكون شركة سايك المملوكة للدولة أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا؛ ففي ديسمبر الماضي وقعت شركة "بي واي دي" مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية.



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