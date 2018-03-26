رئيس العراق: ندعم اتفاق خفض إنتاج النفط بقيادة أوبك

بغداد 26-03-2018م (رويترز) - قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الاثنين خلال اجتماع مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو إن بلاده تدعم اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط.



وشدد معصوم، الذي اجتمع مع باركيندو في بغداد، على ”ضرورة دعم اتفاقية تقليص إنتاج النفط الخام“ وفقا للموقع الإلكتروني لشبكة الإعلام العراقي التي تديرها الحكومة.



وقلص العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، إنتاجه بما يتوافق مع تعهد المنظمة بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين.



وتخفض أوبك والمنتجون المستقلون إجمالي إنتاجهم بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.



ومن المنتظر أن يعقد وزراء النفط في دول أوبك والمنتجين خارجها اجتماعهم التالي في يونيو، والذي قد يعدلون فيه الاتفاق بناء على الأوضاع في السوق.



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