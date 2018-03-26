المركز القومي للتحكم: عطل طارئ بالخط الناقل أدى لخروج محطتي ام دباكر والرصيرص عن الشبكة

الخرطوم 26-3-2018م (سونا) - أعلن المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء بأن عطلا طارئا في الخط الناقل في القطاع الجنوبي أدي لخروج محطتي ام دباكر والرصيرص؛ الى جانب الربط الإثيوبي عن الشبكة عند الساعة 2:47 مما أدى لفصل عدة مناطق للحفاظ على استقرار التيار.

وأوضح المركز - في تعميم صحفي - أن المهندسين والفنيين نجحوا في إعادة محطة الرصيرص للخدمة وإشراك محطة ستيت وأعالي عطبرة ، وإرجاع التيار لكل القطاع السكني لوضعه الطبيعي.

ونوه المركز إلى أن محطة ام دباكر البخارية بدأ إشعال قيزانها ويتوقع إشراك أول وحدة في غضون الساعات الثمان القادمة ، ويتوالى إشراك متبقي الوحدات، وسيتم إعادة الربط الأثيوبي بعد التنسيق مع مركز التحكم في اثيوبيا، ودعا مركز التحكم المواطنين الاتصال بمركز خدمات الزبائن 4848 في حالة أي أعطال محلية.

