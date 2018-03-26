لجنة لتأمين الموسم الزراعي بولاية النيل الأزرق

الدمازين 26-3-2018م (سونا) - أعلن الأستاذ حسين يس حمد والي النيل الأزرق عن تكوين لجنة لتأمين الموسم الزراعي والسعي لإنشاء الطرق الرابطة بين مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ، وأكد يس أن الولاية تمثل سلة غذاء السودان بأراضيها الزراعية الخصبة وتوفر المياه ، مشيرا الى خطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واستعداداتها لإنجاح الموسم الزراعي.

جاء ذلك لدى مخاطبته فعاليات تدشين الأسبوع الوطني للزراعة الذي تنظمه وزارة الزراعة بالولاية تحت شعار الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي، وأكد الوالي سعادته بتنظيم الأسبوع في مواقيت التأهب للموسم الزراعي، واحتوائه على دورة تدريبية للمزارعين، داعيا المزارعين لاستخدام التقانات الحديثة لاهميتها في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأعرب عن شكره للبنك الزراعي ومؤسسات التمويل والإعداد المبكر لتمويل المزارعين ووجه بضرورة توجيه السليم بزراعة كافة الأراضي المتاحة،متمنيا أن يكون الموسم الزراعي القادم ناجحا حتى يسهم في دفع اقتصاد الولاية للأمام.