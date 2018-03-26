وزير المالية بنهر النيل يؤكد رعاية الولاية لبرامج مشروع تعزيز السياسات المالية

عطبرة 26-3-2018 (سونا) - أكد الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد ممثل والي ولاية نهر النيل رضا حكومة الولاية تجاه مشروع تعزيز السياسات المالية بالولاية ورعايتها لكل برامجه التي تهدف لتقوية المؤسسات الرقابية وتطوير قدراتها، وحيا جهود البنك الدولي ومشروعاته الداعمة للولاية.

واوضح الوزير خلال مخاطبته الدورة التدريبية الثالثة بعنوان (التنمية الفاعلة دورة حياة المشروع) التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، اوضح ان حكومة الولاية تبارك كل ما من شأنه محاصرة بؤر الفساد والاستخدام الامثل والمسؤول للموارد وكفاءة تحصيل الايرادات وزيادتها مستعرضا جهود الولاية لتنمية اقتصادياتها.

واستعرض دكتور مسلم أحمد الأمير ممثل البنك الدولي أهداف الدورات التدريبية، وأشار الى شراكة البنك الدولي مع حكومة السودان في عدد من المجالات، وكشف عن تخصيص مبلغ 76 مليون دولار لتعليم الاساس والذي يستهدف بناء المدارس والكتاب المدرسي بعدد 10 ولايات، معلنا ان البرنامج سيتواصل حتى 2022 بميزانية تبلغ 120 مليون دولار، داعيا الولاية للاستفادة من المشروع.

وأشارت الاستاذة أميرة أحمد الحسن مدير ادارة تعزيز السياسات بالولاية الى أن الدورة تضم 80 دارسا من محليات ورئاسة الولاية بالاضافة للمؤسسات الرقابية، واوضحت ان برنامج تعزيز السياسات سيواصل الدورات التدريبية المتخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة الى ان المشروع يأتي بشراكة بين البنك الدولي والمكون المحلي والاتحادي، مبينة ان منحة البنك الدولي بلغت مليونا ومائة خمسة وعشرين الف دولار.

