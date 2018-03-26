لجنة السلام بمجلس الولايات تطلع على اداء عدد من المفوضيات ومعتمدية اللاجئين

الخرطوم 26-3-2018 (سونا)- اطلعت لجنة السلام والمصالحات بمجلس الولايات اليوم علي اداء مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور ومفوضية العون الانساني الاتحادي ومعتمدية اللاجئين ومفوضية الدمج ونزع السلاح وخططها المستقبلية .

وقال الاستاذ تاج الدين ابراهيم مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في تصريح لـ(سونا) إن المسؤولين بالمفوضيات قدموا تنويرا عن اداء المفوضيات خلال الربع الاول من عام 2018 والخطط والاستعدادات لمقابلة تدفقات العائدين من النزوح واللجوء .

واشار تاج الدين الي ان العودة الطوعية اصبحت هَم كل أهل السودان وأن رئاسة الجمهورية قد أبدت اهتماما كبيرا في معالجة قضايا النزوح والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، مثمنا جهود الشركاء المبذولة في عودة النازحين الى قراهم وتقديم كل متطلبات العودة .

وأكد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور أن متابعة الجهاز التشريعي والرقابي لأداء الأجهزة التنفيذية هي قوة دفع للمزيد من تجويد الاداء .

