مذكرة تفاهم بين المجر وجنوب كردفان في مجالات التبادل الثقافي والسياحي والطاقة الشمسية

كادقلي 26 -3 -2018م (سونا) - شهد والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولاية ودولة المجر للتعاون في مجالات التبادل الثقافي والسياحي والزراعي والحيواني والطاقة البديلة (الشمسية)، ووقع عن الولاية الدكتور علي إبراهيم المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة فيما وقع عن الجانب المجري رئيس بعثة المكتب الدبلوماسي التجاري الإقليمي بالسودان بلاج إيلج .

وحضر مراسم التوقيع الدكتور صالح آدم علوان وزير الثقافة والإعلام والسياحة والمدير العام للوزارة الدكتور علي إبراهيم ونائب الأمين العام للحكومة الأستاذ كمال رحمة.

وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب التوقيع إن حكومته مستعدة للدخول في شراكات جادة وحقيقية مع المجر والاستفادة من تجاربها وخبراتها التقنية والتكنولوجية لإنفاذ المشروعات وما تحتويه المذكرة من مجالات .

وأكد الوالي استعداد الولاية لتطوير المذكرة إلى توأمة في المستقبل لخدمة مصالح الطرفين ، مشيرا إلى أن الولاية ستستفيد من تقنيات الطاقة البديلة ( الشمسية) لإنارة الطرق والقرى والمشاريع الزراعية والمواقع السياحية .

وفي السياق أكد بلاج إيلج رئيس بعثة المكتب التجاري الإقليمي المجري بالخرطوم التزام المكتب بإنقاذ بنود المذكرة وإنزالها لأرض الواقع مشيرا إلى إمكانية تطوير هذه العلاقة لتشمل مجالات أخرى لخدمة الجانبين .

جدير بالذكر أن الوفد المجري التقى في خلال زيارته للولاية بوزير الثقافة والإعلام والسياحة الدكتور صالح آدم علوان والمدير العام للوزارة الدكتور علي إبراهيم والإدارات المتخصصة بالوزارة ، وشكر من خلاله الوزير الوفد على تلبية الدعوة وقبول الزيارة ، مشيرا إلى أنها اتاحت الفرصة للوفد التعرف على الإمكانيات الثقافية والسياحية والموارد الطبيعية التي تذخر بها الولاية .

وهنأ الوفد على ترفيع المكتب التجاري إلي قنصلية بالسودان لتلعب دورا أكبر لتطوير العلاقات في المستقبل القريب ، معربا عن أمله في أن تستفيد الولاية من المجالات الكبيرة التي يوفرها المكتب المجري بالسودان.

