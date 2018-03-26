رئيس الأركان المشتركة : العلاقات السودانية السعودية تتسم بالخصوصية

الخرطوم 26-3-2018م (سونا) -



وصف الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية بالعلاقات ذات الخصوصية النابعة من الروابط الأزلية بين السودان والمملكة ، وجدد الحرص علي تطويرها، مشددا علي أهمية التواصل وتبادل الزيارات والتنسيق وفقا لمسار العلاقات الذي أرساه القادة السابقون في البلدين .

وقال رئيس الأركان المشتركة لدى استقباله بمكتبه العقيد الركن إبراهيم العمير الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بحضور اللواء مهندس ركن صالح يسن مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع قال "نحن أكثر عزيمة وإرادة لمواصلة المشوار وسنظل عند مواقفنا المعلنة والثابتة تجاه كل القضايا ذات الاهتمام المشترك" مشيرا

إلى أهمية التنسيق والتعاون الذي تقتضيه المرحلة القادمة بتحدياتها المتجددة بما يضمن صيانة الأمن القومي العربي والإسلامي.





من جانبه نقل العقيد الركن إبراهيم العمير التهاني والتبريكات لرئيس الأركان المشتركة من شقيقه الفريق أول ركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية مشيرا إلي عمق العلاقات بين البلدين والشعبين والجيشين وأمن على أهمية التواصل والتنسيق في كل المواقف.





تجدر الإشارة إلي أن زيارة الملحق العسكري السعودي لرئيس الأركان المشتركة تأتي بوصفه عميد السلك الدبلوماسي العسكري بالخرطوم وأول لقاء من نوعه لرئيس الأركان عقب تسلمه مهام منصبه.