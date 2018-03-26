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أخبار محلية - سياسية

وكيل وزارة الخارجية يستقبل السفير المصري

التاريخ : 26-03-2018 - 09:52:00 مساءً
الخرطوم 26-3-2018 م (سونا) - استقبل السيد وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمكتبه اليوم السيد السفير اسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم.
وفي مستهل اللقاء، قدم السيد الوكيل تعازى حكومة وشعب السودان لأسر ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع امس الاول بمحافظة الاسكندرية.
كما تطرق اللقاء لعلاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في ظل ما تشهده من آنفراج في أعقاب زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة لجمهورية مصر العربية، واهمية متابعة الجهود المتصلة لتفعيل آليات التعاون الثنائية في مختلف المجالات .كما أكد السيد الوكيل على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية .

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