وزير الخارجية يترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات الايقاد

الخرطوم 26-3-2018 م (سونا) - ترأس وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة غير العادية رقم(61) للمجلس الوزاري للايقاد التي بدأت أعمالها اليوم ، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإيقاد. كما حضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الترويكا وشركاء الإيقاد.

تركز النقاش في الاجتماع حول السبل الكفيلة بدفع مسار تحقيق السلام بجنوب السودان عبر مبادرة تنشيط اتفاق السلام التي ستستأنف المرحلة الثانية منها بالتركيز على قضايا الحكم والترتيبات الأمنية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى كانت قد توجت بتوقيع اتفاق وقف العدائيات نهاية ديسمبر الماضي ولكن أطراف النزاع قامت بخرق الاتفاق عدة مرات مما وضع الاتفاق في اختبار صعب.

و قرر الاجتماع عقد دورة عادية للمجلس الوزاري التنفيذي بصفة عاجلة للبت في مسألة اختيار السكرتير التنفيذي الجديد للإيقاد.



