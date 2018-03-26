وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

الخرطوم 26-3-2018 م (سونا) - التقي السيد وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور،في اطار مشاركته في أعمال الدورة غير العادية رقم(61) للمجلس الوزاري للإيقاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد موسى فكي محمد، حيث قدم له الدعوة للمشاركة في القمة التدشينية للتجمع الاقتصادي للقرن الأفريقي التي ستستضيفها الخرطوم في أبريل القادم.

وهنأ السيد الوزير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتوقيع اتفاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة خلال قمة كيجالي الأخيرة.

من جانبه أكد السيد موسى فكي مشاركته في القمة التدشينية للتجمع الاقتصادي للقرن الأفريقي. كما أثنى على تعاون السودان مع الاتحاد الافريقي وانخراطه بقوة في القضايا التي تهم القارة الأفريقية.