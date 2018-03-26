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أخبار محلية - سياسية

وكيل الخارجية يلتقي الوفد الأمريكي

التاريخ : 26-03-2018 - 09:57:00 مساءً
الخرطوم 26-3-2018 م (سونا) - التقى السيد وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، بمكتبه اليوم بالوفد الأمريكي الزائر برئاسة السيد ايريك ستروماير.
وتأتي الزيارة التي تشمل السودان، مصر واثيوبيا بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة من أجل تكوين نظرة محايدة تسهم في تقديم المساعدات اللازمة التي تؤدي الى خلق أرضية مشتركة تساعد على الوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.
و أكد السيد الوكيل على موقف السودان الثابت ازاء مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي للوصول الى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وجدد التأكيد على موقف السودان الداعم للحوار البناء بين الدول الثلاث بغرض الوصول الى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية سد النهضة.
و أكد على أن التوافق بين الدول الثلاث سينعكس ايجابا على عملية الاستقرار في المنطقة.
وتستمر زيارة الوفد الأمريكي للخرطوم لمدة يومين يلتقي خلالها بعدد من المسئولين في الحكومة.
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