جياد تدشن المنتج الجديد بوكس ماتشيل هم

الخرطوم 26 - 3 - 2018 م ( سونا ) - دشنت اليوم شركة جياد للسيارات المحدودة بفندق كورنثيا بالخرطوم العربة البوكس جياد "ما تشيل هم " بمواصفات وتقنية كورية بحضور وزير الدولة بوزارة الصناعة الدكتور عبدو داؤود والرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية المهندس إسماعيل الطيب وممثل شركة سانيونق الكورية ومدير شركة جياد للسيارات الأستاذ عبدالله عبد المعروف وسط حضورلفيف من المهتمين والقيادات والأجهزة الإعلامية .

وقال الدكتور عبده داؤود وزير الدولة بوزارة الصناعة اليوم نحن سعداء بالمشاركة في تدشين منتج جياد الجديد عربة بوكس "ما تشيل هم " في رحاب نركب مما نصنع ونحي أسرة شركة جياد لإنتاج هذا المنتج الجديد "ما تشيل هم ".

وأضاف الوزير أن منتج جياد ما تشيل هم تأتي أهميته بأنه يأتي سباقا لمعرض صنع في السودان ووصفه بالمفاجاة للسودان معربا عن سعادته به

من جانبه أكد المهندس إسماعيل الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية اهتمام جياد بإنتاج منتجات صناعية جديدة كل عام لأسعاد أهل السودان بمنتج وطني تتوفر فيه كل مواصفات النجاح .

وأشار المهندس إسماعيل الطيب إلي أن مجموعة جياد للصناعات الهندسية لديها عدة شركات تتمثل في شركة جياد للسيارات وجياد للصناعات المعدنية المختلفة ومجمع ساريا الذي يحتوي علي المنتجات الإلكترونية بجانب شركة جياد للسابحات البحرية لافتا إلي أن المجموعة تنتج أكثرمن مائتين منتج .

من جانبه أعرب الأستاذ عبدالله عبدالمعروف مدير شركة جياد للسيارات عن سعادته بتدشين أسرة جياد المنتج الجديد للشركة بوكس ماتشيل هم الذي يمثل إضافة حقيقة لإنجاز جياد وإنتاجها في المجالات المتعددة، مبينا أن بوكس جياد الجديد ماتشيل هم بدأ التنفيذ فيه في مارس 2016م واجريت فيه كل الاختبارات في المناطق الوعرة والجبال وتم عرضه للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في العام 2017 وحاز علي شهادة البراءة

وقال إن جياد اشتهرت بالجودة والاتقان في كل منتجاتها والآن تخطط لإدخال منتج جديد لدعم التنمية بالسودان معلناعن مفاجأة كبري من جياد في أبريل المقبل لكل الشعب السوداني

وفي ذات السياق أكد المسترkoh moosung ممثل شركة سانيونق الكورية استفادة الزبائن من منتج ماتشيل هم لجودته العالية ومواصفاته الجيدة ويمثل المستقبل الجيد لكل الأسر السودانية مؤكدا ثقة شركة سانيونق الكورية التامة من نجاحه بالسودان مبينا أن جياد تقوم بصناعته حسب المواصفات

وأضاف أننا نقدم الدعم الكامل لشركة جياد لأنها شركة ناجحة ولها مستقبل كبير

وقدم المهندس مهند عيسى عرض تقديمي عن منتج جياد بوكس ماتشيل هم الجديد