رئيس البرلمان يلتقي الجالية السودانية بجنيف ويقدم تتويراً عن الأوضاع السياسية في البلاد

جنيف26 -3-2018 م (سونا) - واصل الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاته المنعقدة حاليا بجنيف في دورته ال138 بمشاركة وفد السودان الذي يترأسه البروفيسر ابراهيم احمد عمر رئيس البرلمان.

وقال مندوب السودان الدائم بجنيف د. مصطفى عثمان اسماعيل أن الاتحاد اعتمد بندا ً طارئا في جلسة يوم امس للتداول حول قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها الي القدس وسيعتمد الاتحاد قرارا في ختام اعماله حول هذا البند،

واشاد د .اسماعيل بالدور النشط الذى يقوم به وفد البرلمان السودانى ومبادراتة القوية فى اطار مناقشات اتحاد البرلمان الدولى لا سيما في اجتماعات اللجان المختلفة.

وأبان اسماعيل ان السيد رئيس البرلمان وعلي هامش جدول أعماله قدم تنويراً للجالية السودانية بجنيف بمقر البعثة بجنيف حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودوّل الجوار والمنطقة لا سيما مسيرة الحوار الوطني التي خرجت بتكوين حكومة الوفاق الوطني والتعديلات التي طرأت علي البرلمان تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني كذلك الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وقال د. اسماعيل أن لقاء رئيس البرلمان بأعضاء الجالية السودانية بجنيف يعد امتدادا لسلسلة اللقاءات التي تجريها البعثة مع القيادات الزائرة الي جنيف وامتداداً لدور البرلمان الذي يمثل الدبلوماسية الشعبية وذلك بهدف تنويرهم بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لا سيما توطيد اواصر التواصل بين المغتربين ووطنهم .

وثمن د مصطفي عثمان دور الجالية السودانية بجنيف بمختلف اطيافها لا سيما تواصلها مع البعثة في جميع المجالات والمناسبات المختلفة.

