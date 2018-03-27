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أخبار محلية - سياسية

أرور :السلام هدف استراتيجي لحكومة الوفاق الوطني

التاريخ : 27-03-2018 - 09:01:00 صباحاً
الخرطوم 27-3-2018 م(سونا)- أكد الاستاذ بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية عضو وفد التفاوض ان السلام هدف استراتيجي تسعى حكومة الوفاق الوطني لتحقيقه عبر كافة البرامج.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم وفد مبادرة شباب من أجل السلام بجنوب كردفان والنيل الأزرق برئاسة راشد الجاك.
و أكد الوزير أهمية المبادرة في تحقيق السلام والاستقرار مشيرا إلى ان الحراك مطلوب من كل فئات المجتمع لتحقيق السلام والتنمية.
من جهته طالب الوفد الحركة الشعبية لتحكيم صوت العقل وإعلاء صوت السلام، داعيا منظمات المجتمع المدني وأجهزة الاعلام للمشاركة في هذه المبادرة حتى تنعم البلاد بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
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