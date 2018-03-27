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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الزراعة بالجزيرة يبحث خيارات الإستثمار في مشروع الهلالية الزراعي

التاريخ : 27-03-2018 - 10:16:00 صباحاً
مدني في 27-3-2018م (سونا) - بحث د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه اليوم بعدد من ملاك أراضي مشروع الهلالية الزراعي، بحث الخيارات المطروحة من قبل المستثمرين للاستثمار الزراعي بمشروع الهلالية.
وأكد السيد الوزير في اللقاء الذي تم بحضور الأستاذ مصطفى الشامي معتمد محلية شرق الجزيرة ود. توحيدة بابكر المدير العام للوزارة، أهمية وضع رؤية مستقبلية للاستثمار في المشروع حفاظاً على مصلحة المزارعين بالمنطقة، مبينا دعمه ومساندته لجميع البرنامج والقضايا المطروحة حتى تكون ولاية الجزيرة الأولى لتصدير المحاصيل الزراعية .
الجدير بالذكر أن مشروع الهلالية الزراعي يقع في مساحه 12 ألف فدان ويهدف لمساعدة 692 أسرة فقيرة
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