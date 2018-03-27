لقاءات تنسيقية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالجزيرة

مدني 27 -3-2018م (سونا) - بحث د. هاشم محمد علي مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بولاية الجزيرة، السبل الكفيلة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بولاية الجزيرة وتقديم خدمة بيطرية ترضي طموح مربيي الماشية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بسوبا بالدكتور خضر أحمد الفكي مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

وفي ذات المنحى استعرض د. هاشم لدى لقائه بالبروفيسور أحمد الفكي مدير معمل بحوث الثروة الحيوانية ومدير هيئة الإمدادات البيطرية، خطة إدارته لتنفيذ حملات التغطية الدورية ورفع معدلات التغطية ورصد ومتابعة الأمراض الوبائية المعدية والعابرة للحدود من خلال التقصي الحقلي والمصلي، مؤكداً على اهتمام إدارته بتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة عبر الحملات الإرشادية والمخيمات البيطرية .

وأعرب عن سعادته بالدعم المقدم من الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة الاتحادية الذي يشمل جرعات مرض الحمى القلاعية وصيانة الآليات الخاصة بالأوبئة.





