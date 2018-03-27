مسؤول بصندوق النقد الدولي يشيد بتقدم السنغال الاقتصادي

دكار 27-3-2018م(بانا) - لاحظ مدير مكتب إفريقيا بصندوق النقد الدولي أبيبي أييمرو سيلاسي الإثنين في دكار أن السنغال حققت تقدما باهرا في تنفيذ خطتها الشاملة للصعود خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع الفقر وتحسن الظروف المعيشية.

وأعتبر أبيبي في تصريح أدلى به لدى إختتام زياة قام بها على مدى أربعة أيام للعاصمة السنغالية أنه سيكون من المهم أن تقوم السلطات بزيادة مستوى تعبئة الضرائب لدعم الإنفاق على التنمية والإبقاء على المديونية في مستوى محتمل.

وهنأ المسؤول بصندوق النقد الدولي كذلك السلطات السنغالية على التقدم المنجز، ملاحظا أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) حقق بمجمله تقدما اقتصاديا هائلا، مع تسجيل معدلات نمو عالية خلال السنوات الست الأخيرة.

واجتمع مدير مكتب إفريقيا في صندوق النقد الدولي خلال هذه الزيارة مع كل من الرئيس ماكي سال ووزير الاقتصاد أمادو با ومحافظ المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا تييموكو مايليت كوني.