الزكاة بنهر النيل تعتزم تنفيذ مشروع (الريح المرسلة) في رمضان

عطبرة 27-3-2018 م (سونا) -إمتدح اللواء الطيب المصباح معتمد محلية الدامر الجهود الكبيرة والمقدرة لديوان الزكاة بالولاية والمحلية تجاه نشر قيم التكافل والتراحم وسط المجتمع وتقديم الدعم للأسر الفقيرة.

جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة المحلية فعاليات ملتقى لجان الزكاة القاعدية بمحلية الدامر بحضور الأستاذ ممدوح حسن عبد الرحيم أمين ديوان الزكاة بولاية نهر النيل والأستاذ الزين محمد الزين أمين الديوان بمحلية الدامر والاستاذ محمد الجابري عبد الله نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الدامر.

ووصف معتمد محلية الدامر ديوان الزكاة بالبوابة المهمة لرعاية الفقراء والمساكين، مثمنا جهود الديوان تجاه تعظيم شعيرة الصوم، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور اللجان القاعدية والمجالس الزكوية لتوصيل الزكاة لمستحقيها خلال شهر رمضان المعظم وفقا للمعايير والعدالة والشفافية التامة، مناشدا الخيرين من أبناء المحلية بأهمية تعظيم شعيرة الصوم والعمل على إشاعة قيم التكافل والتراحم.

من جانبه قدم الاستاذ ممدوح حسن عبدالرحيم أمين ديوان الزكاة بالولاية تنويرا حول مشروعات الديوان خلال شهر رمصان المعظم المتمثلة في مشروع الريح المرسلة الذي يستهدف توزيع كيس فرحة الصائم لعدد 20 ألف أسرة فقيرة بتكلفة 27 مليار بجانب توزيع عدد من المواد العينية فضلا على مشروع ثمار الجنة الذي يستهدف جمع التبرعات من الخيرين عبر لجان الزكاة القاعدية ومن ثم توزيعها على الأسر الفقيرة

فيما أكد الأستاذ الزين محمد الزين أمين ديوان الزكاة بمحلية الدامر جاهزية الديوان لإنفاذ برنامج شهر رمضان.

وتم من خلال الملتقى الاستماع لمقترحات عدد من أعضاء اللجان القاعدية والمجلس الزكوي بالمحلية الرامية لتجويد الأداء وتعظيم شعيرة الزكاة.

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