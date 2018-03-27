مساعد رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الدولة بالزراعة

الخرطوم في 27-3-2018 م(سونا) -أشاد موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية بالأسبوع الوطني للزراعة، مؤكدا اهتمام الدولة بالزراعة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني .

وأكد خلال زيارته صباح اليوم المعرض المصاحب للأسبوع الوطني رافقه خلالها وزير الزراعة والغابات دكتور عبد اللطيف عجيمي ووزراء الدولة بالزراعة ووكيل الوزارة، أكد دعمه ومساندته لوزارة الزراعة حتى تكمل المسيرة بتنظيم الأسبوع سنويا لمناقشة كافة قضايا الزراعة والخروج برؤية واسعة تساهم في توفير الغذاء والحد من الفقر وتحقيق شعار السودان بتوفير الغذاء محليا وعالميا.

وقال عجيمي لـ (سونا) إن زيارة المسئولين وتفقدهم للمعرض بقيادة رئاسة الجمهورية تؤكد اهتمام الدولة وسعيها لتكون الزراعة قاطرة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن فعاليات الأسبوع الوطني للزراعة مستمرة، حيث حققت الندوات التي أقيمت متطلبات المرحلة، وتمت مناقشة كل قضايا الزراعة في هذا الأسبوع التي تختتم فعالياته بعد غدٍ الخميس بتشريف رئيس الجمهورية .

