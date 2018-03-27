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أخبار محلية - اقتصادية

ملتقى الزراعة العضوية العربي يلتئم بالخرطوم غداً الأربعاء

التاريخ : 27-03-2018 - 12:02:00 مساءً
الخرطوم 27-3-2018(سونا)
تنظم وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك ضمن برنامج الأسبوع الوطني للزراعة ملتقى الزراعة العضوية الاقليمي العربي تحت شعار: "زراعة عضوية مستدامة من أجل سلامة الغذاء والجودة الشاملة وحماية المستهلك" وذلك يوم غدٍ الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري بالصالة رقم (4) بمعرض الخرطوم الدولي.
وكشف الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن مشاركة خبراء وطنيين وعرب من السعودية، الأردن، مصر، وتونس في الملتقى الذي تقدم فيه عدد من الأوراق العلمية تناقش موضوعات وقضايا الزراعة العضوية وواقع السودان الزاخر بمقومات هذه الزراعة المطلوبة عالمياً.
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