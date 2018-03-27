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هل يصمد الدولار أمام ضربة الصين القاتلة؟

التاريخ : 27-03-2018 - 12:06:00 مساءً
موسكو 27-3-2018م(روسيا اليوم)- تشهد سوق النفط يوم الاثنين نقطة تحول مع إطلاق الصين بورصة لعقود النفط الآجلة مقومة بعملتها "اليوان" في مسعى منها للحد من سيطرة الدولار الأمريكي على تسعيرة النفط الخام في العالم.
وتم تأجيل بدء التداول بالعقود الصينية مرارا، لكن اليوم حانت اللحظة التي طال انتظارها وحصلت العقود الآجلة على اختصار "INE"، وبعد 20 دقيقة من الافتتاح تم إجراء 14 ألف عملية تداول.
وتبدأ فترة تسليم العقود الآجلة الصينية من سبتمبر هذا العام وحتى مارس 2019 ، وتم تحديد أسعار عقود النفط القياسية عند 416 يوانا (65.8 دولار أمريكي) و388 يوانا و 375 يوانا للبرميل، بحسب مواعيد التسليم.
وتسعى الصين من خلال ذلك إلى التقليل من هيمنة الدولار الأمريكي على التعاملات التجارية النفطية، لاسيما أن الدولار يعد العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير النفط في البورصات، وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالعملة الأمريكية.
وتملك العقود الصينية الفرصة لأن تصبح مرجعا لسوق النفط، وخاصة أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام، وسيدفع ذلك العملة الصينية لاحتلال مراكز قيادية بين العملات العالمية.
ويرى محللون أن إطلاق مثل هذه البورصة سيضعف آليات الحظر الأمريكي التي تعتمد على الدولار.
(الدولار = 6.29 يوان صيني)
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