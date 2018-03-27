مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

الخرطوم 27-3-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة.

وفي معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم امس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 64,990,237 جنيها إلى 120,491,861 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 85%.

وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 3,204,952 ورقة مالية إلى 720,392 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت (77.5)% .

وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 84 صفقة إلى 109 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 29% .

وفي مجال حركة الأسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار سعر سهم مصرف المزارع التجاري عند 1.42 جنيه.

وسجل قطاع الاستثمار والتنمية اليوم ارتفاع سعر سهم الشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم من 4.92 جنيه إلى 5 جنيهات.

وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر5 إصدارات واستقرار سعر إصدارتين وانخفاض سعر إصدارتين وذلك من جملة 9 إصدارات تم تداولها اليوم.