د.فيصل حسن يبحث مع السفير الألماني تطورات عملية السلام بالبلاد

الخرطوم 27-3-2018م (سونا) - بحث مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم مع السفير الألماني بالخرطوم أولريش كلوكنر، تطورات عملية السلام بالبلاد وجهود الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

وأكد السفير الألماني في تصريحات عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري دعم ألمانيا للوساطة الإفريقية بين الحكومة وما تبقى من المجموعات المتمردة ومجموعة نداء السودان لإحلال السلام بالبلاد.

وأوضح السفير أنه تم الاتفاق على أن تكون الخطوة القادمة النقاش مع الحركات الدارفورية وتهيئة المناخ لإلحاق المعارضة بالحوار الوطني والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات القادمة.

وأشار إلى ترحيب ألمانيا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال: "سنبحث مع نظرائنا في الولايات المتحدة سبل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن اللقاء تناول المساعدات الألمانية للسودان في مجال التنمية، لافتا إلى أنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية على فتح المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مكاتب جديدة لها بكل من القضارف ونيالا ودارفور لتقديم المساعدات التنموية للمواطنين في تلك المناطق.

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